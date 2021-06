Pare che il team di Adobe abbia deciso di fare un po’ di pulizia per quanto riguarda le varie applicazioni mobile disponibili sul Google Play Store per gli utenti Android con l’obiettivo di eliminare i “doppioni” e tra le app che presto saranno rimosse vi sono Photoshop Sketch e Illustrator Draw.

Gli utenti che hanno già installato tali applicazioni, ad ogni modo, avranno la possibilità di continuare ad usarle e ciò almeno fino al 10 gennaio 2022.

Adobe rimuove dal Play Store Photoshop Sketch e Illustrator Draw

Stando a quanto si apprende dal documento di supporto pubblicato da Adobe, le app Photoshop Sketch e Illustrator Draw si avvicinano alla rispettiva fine del ciclo di vita ed entro il 19 luglio 2021 non sarà più possibile scaricarle dal Google Play Store e dall’App Store. Gli utenti che desiderano comunque usarle avranno la possibilità di continuare a farlo fino al 10 gennaio 2022, quando il supporto verrà interrotto (probabilmente sarà possibile continuare a usarle anche dopo, rinunciando però a ricevere nuovi aggiornamenti o supporto tecnico).

La ragione per la quale il team di Adobe ha deciso di mettere da parte queste due applicazioni è molto semplice: le loro feature sono state incluse in Adobe Fresco, un’app che è stata lanciata un paio di anni fa e che, essendo più nuova, è in grado di offrire agli utenti strumenti più potenti e completi.

Le varie applicazioni di Adobe a volte possono creare confusione ma, a dire dell’azienda, Adobe Fresco è la soluzione che comprende tutto ciò di cui hanno bisogno gli artisti che desiderano disegnare digitalmente sui propri telefoni e tablet.

Gli utenti che decideranno di effettuare la migrazione ad Adobe Fresco potranno usare il medesimo ID di Photoshop Sketch e Illustrator Draw e potranno importare i relativi progetti.

Se volete scaricare Photoschop Sketch e Illustrator Draw dal Google Play Store prima che vengano rimosse, potete sfruttare i seguenti badge:

