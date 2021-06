Xiaomi Mi 11 Ultra rappresenta uno dei progetti più coraggiosi di Xiaomi degli ultimi tempi, soprattutto per la grande mole di tecnologia integrata al suo interno e per la presenza del secondo display posteriore di cui si è tanto parlato prima e dopo il suo annuncio.

Un sensore fotografico da urlo

In queste ore sono state pubblicate nuove informazioni – rumor, in realtà – su cosa potrebbe offrire Xiaomi Mi 12 Ultra al lancio. Secondo Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile circa i piani di lancio di Xiaomi, sembra che il colosso cinese abbia intenzione di alzare l’asticella ad un nuovo livello con il successore di Xiaomi Mi 11 Ultra.

Infatti, oltre a montare il processore di fascia alta di Qualcomm che dovrebbe chiamarsi Qualcomm Snapdragon 895, Xiaomi Mi 12 Ultra sarebbe atteso con un sensore posteriore da 192 MP da 1 centimetro. Si tratterebbe di un importante passo in avanti dal punto di vista fotografico sotto tanti punti di vista, a partire dalla qualità degli scatti al buio o comunque in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore dovrebbe offrire anche il supporto alla tecnologia pixel binning 16-in-1 per ottenere immagini equivalenti a 12 MP.

Ulteriori rumor scommettono sull’implementazione di una fotocamera frontale sotto il display e, possibilmente, l’introduzione del supporto alla ricarica rapida da 100 W in wireless.

In copertina Xiaomi Mi 11 Ultra

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi 11 Ultra