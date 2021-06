WhatsApp ha introdotto un cambiamento drastico nell’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Business per Android. La modifica riguarda lo stato online e l’ultimo accesso che non sono più disponibili per gli utenti aziendali dell’app.

Un paio di giorni fa alcuni tester hanno notato che nell’ultima versione 2.21.13.17 di WhatsApp Beta per Android lo stato online per gli account Business non era più visibile.

WhatsApp Business non mostra lo stato online e l’ultimo accesso su Android

Quello che in prima battuta poteva essere considerato un bug si è invece rivelata una modifica introdotta dalla società: WhatsApp non mostra più lo stato online e l’ultimo accesso per gli account aziendali da WhatsApp per Android.

In altre parole, quando si chatta con un account aziendale utilizzando l’ultima versione beta di WhatsApp per Android appare solo la dicitura “Account aziendale” invece di “online” oppure “ultimo accesso oggi alle…”.

Al momento è ancora possibile vedere lo stato online e l’ultima visualizzazione da WhatsApp Web e WhatsApp per iOS, ma se l’azienda non annullerà tali modifiche nel prossimo aggiornamento beta, questo importante cambiamento arriverà anche su WhatsApp Web e WhatsApp per iOS.

Come aggiornare WhatsApp beta

Per scaricare l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta bisogna essere iscritti al relativo programma del Play Store di Google. In alternativa è possibile saltare questo passaggio installando manualmente l’APK da APK Mirror.