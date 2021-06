Mancano ancora molti mesi al lancio di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma un designer ha pensato bene di prendere spunto dai rumor sul prossimo smartphone di fascia alta per realizzare un concept sbalorditivo. Pubblicato dai colleghi di LetsGoDigital, il concept fa leva sul design di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e lo migliora sotto tanti punti di vista.

Un concept che lascia senza parole

Frontalmente il display Super AMOLED è integrato in un telaio con cornici estremamente ottimizzate, quasi invisibili, mentre la fotocamera sotto il display di cui tanto si parla sembra non essere stata presa in considerazione dal designer che invece ha puntato sul classico modulo punch hole centrale.

Posteriormente è dove il concept si spinge all’estremo mostrando un modulo principale mai visto prima in uno smartphone Samsung. Facendo l’occhiolino al design di Huawei P50, il concept ruota attorno a un corposo sensore posteriore da 200 MP realizzato in collaborazione con Olympus. Di fianco ad esso sono stati poi posizionati un sensore ultra grandangolare, un sensore telescopico, il sistema di autofocus laser e il tanto chiacchierato sistema di zoom con lenti in movimento.

Niente jack audio da 3.5 mm ma addirittura un sistema di raffreddamento attivo (con ventola) per mantenere la temperatura del processore Exynos 2200 in un range ottimale – reputiamo altamente improbabile che Samsung adoperi una ventola di raffreddamento. Infine, il modello di fascia alta è stato immaginato in cinque colorazioni differenti: nera, bianca, blu, verde e rossa.

Cosa ne pensate di questo concept? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

