La polizia postale lancia un nuovo allarme legato a un nuovo tentativo di phishing che si sta diffondendo attraverso un messaggio WhatsApp. A quanto pare la piattaforma di messaggistica istantanea sta diventando la preferita dai malintenzionati, il cui unico scopo è quello di carpire in maniera fraudolenta le informazioni personali degli utenti.

Il falso messaggio sul Green Pass

Uno degli argomenti di maggior interesse in queste settimane, visto che per molti si avvicina il periodo delle ferie, è il Green Pass, necessario per muoversi in Europa e per potersi spostare liberamente tra le regioni italiane, di qualunque colore esse siano. Sfruttando proprio la voglia di ottenere maggiori informazioni, alcuni malintenzionati hanno preparato una truffa ben congegnata, che sta circolando su WhatsApp.

Il messaggio in questione invita a scaricare il Green Pass, che ricordiamo può essere ottenuto gratuitamente attraverso l’app IO o tramite Immuni. In questo caso invece il messaggio rimanda a una finta pagina istituzionale che chiede l’inserimento dei propri dati bancari al fine di poter scaricare il Green Pass.

In questo modo invece l’ignaro utente finisce per consegnare le proprie credenziali di accesso ai truffatori che non vedono l’ora di poter mettere le proprie mani sull’altrui denaro.

Come ricorda la polizia postale, e come noi di TuttoAndroid vi ricordiamo da tempo, ricordate di prestare sempre la massima attenzione ai link che ricevete nei messaggi, sia che arrivino su WhatsApp, tramite SMS o altre piattaforme di messaggistica istantanea. Verificate l’autenticità della fonte e in ogni caso non inserite mai i vostri dati personali, meno che mai quelli bancari. nel caso di dubbi potete effettuare una segnalazione sul portale della Polizia Postale, o effettuare una rapida ricerca in Rete per trovare maggiori informazioni in merito.

