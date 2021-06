Di tanto in tanto i brevetti registrati dai vari produttori di smartphone ci permettono di scoprire alcuni device insoliti pensati per offrire agli utenti un’esperienza un po’ più particolare e questo sembra essere il caso anche di un nuovo brevetto registrato da Samsung.

Ci riferiamo a quello che pare essere una sorta di dispositivo due-in-uno, ossia uno smartphone con un modulo che può essere rimosso e utilizzato in piena autonomia.

Cosa sappiamo del nuovo brevetto di Samsung

Stando a quanto è possibile apprendere dal sito Web del World Intellectual Property Organization (WIPO), il colosso coreano ha pensato a un dispositivo monoblocco che nella parte superiore presenta una speciale unità removibile dotata di un display che occupa tutta la larghezza della scocca.

In modalità normale (ossia collegato allo smartphone), questo modulo aggiuntivo può essere utilizzato per visualizzare informazioni utili, comandi ausiliari o messaggi dai social network. Ma è staccandolo che diventa molto più interessante, in quanto è possibile dargli una forma arcuata e fissarlo al polso, divenendo così un vero e proprio smartwatch o, ad ogni modo, un fitness tracker.

Tra le feature di questo modulo removibile vi sono il supporto alla connettività Bluetooth (grazie alla quale sarà in grado di comunicare con lo smartphone), una batteria che potrà essere ricaricata autonomamente e due tasti fisici (la cui funzione tuttavia non è chiara).

Purtroppo al momento non vi sono dettagli sulle altre possibili funzionalità di questo speciale braccialetto, che probabilmente non è stato pensato dal colosso coreano per garantire agli utenti tutte le classiche funzionalità di uno smartwatch.

Sarà interessante scoprire se da tale brevetto uscirà fuori un dispositivo destinato alla commercializzazione: bisogna ricordare, infatti, che alla registrazione di un brevetto spesso e volentieri non segue poi la realizzazione di un relativo device per il grande pubblico. Staremo a vedere.

