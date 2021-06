Nel momento in cui i produttori di smartphone sono riusciti a realizzare i primi dispositivi dotati di schermo pieghevole, sono andati via via aumentando i brevetti relativi a nuove soluzioni basate su tale tecnologia e una di esse è rappresentata dal display avvolgente, su cui sta lavorando anche OPPO.

Un esempio di questo tipo di soluzione è rappresentato da Xiaomi Mi MIX Alpha, smartphone al quale il team di ingegneri di OPPO forse si è un po’ ispirato per il device protagonista del brevetto di cui vi stiamo parlando, pubblicato il 4 maggio 2021 dal World Intellectual Property Office (WIPO).

Come potrebbe essere il nuovo smartphone di OPPO

Lo smartphone di OPPO presenta un display avvolgente che occupa tutta la superficie frontale, quella di un lato e buona parte di quella posteriore, nella quale c’è anche uno spazio dedicato al comparto fotografico (composto da quattro sensori con allineamento verticale).

Il graphic designer olandese Jermaine Smit, alias Concept Creator, ha realizzato in collaborazione con lo staff di Let’s Go Digital una serie di immagini rendering che ci permettono di farci un’idea di come potrebbe essere lo smartphone oggetto di tale brevetto (dedicato in particolare alle procedure per smontare e rimontare le sue varie componenti.

Stando a quanto si apprende, il produttore mette in evidenza che è possibile aggiungere facoltativamente ulteriori sensori fotografici (uno dei quattro già presenti potrebbe essere dotato di uno zoom periscopico).

A dire dello staff di Let’s Go Digital, la parte dello schermo che occupa il lato sinistro del dispositivo potrebbe essere utilizzata per visualizzare informazioni generali sullo stato, come l’indicatore della batteria e la potenza del segnale o anche le notifiche e le chiamate in arrivo.

Ovviamente grande importanza in uno smartphone del genere dovrebbe averla anche l’aspetto software e il team di sviluppatori di OPPO avrebbe la possibilità di sfruttare lo special form factor per implementare delle feature uniche.

Resta da capire se da tale brevetto OPPO deciderà di realizzare davvero uno smartphone destinato alla commercializzazione. Staremo a vedere.