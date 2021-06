Lunedì 28 giugno prenderà il via l’edizione 2021 dello storico torneo di tennis di Wimbledon, che nei giorni scorsi è stato preceduto dalle partite di qualificazione e che vedrà la partecipazione di 13 italiani tra torneo maschile e femminile. OPPO, premium mobile partner della manifestazione, ha deciso di celebrare in maniera davvero particolare l’evento, con l’iniziativa Courting the Color.

Courting the Color

Sfruttando una tecnologia innovativa e la propria conoscenza dell’imaging, e con la collaborazione di Getty Images, OPPO ha riscoperto il colore di alcune celebri foto del passato, con l’intento di raccontare la storia racchiusa in ognuna di esse. Kevin Cho, Managing Director di OPPO UK ha presentato l’iniziativa nel corso di un evento esclusivo svoltosi a Londra, insieme ad alcune celebrità dello sport e della moda.

Ogni immagine è stata sottoposta a un lungo processo di restauro da parte degli esperti di Getty Images, che si sono avvalsi degli strumenti messi a disposizione da OPPO, realizzando la collezione speciale, composta da sette scatti. Si va dalle immagini di Althea Gibson e Arthur Ashe, i primi atleti di colore a vincere a Wimbledon, a Suzanne Lenglen, Helen Jacobs e Fred Perry, diventati celebri per aver portato sul prato inglese stile e glamour, diventando delle icone di questo sport.

Previous Next Fullscreen

OPPO continua quindi il proprio impegno nel settore dell’imaging, dove è ormai all’altezza dei migliori brand nel mercato smartphone grazie a numerose tecnologie rivoluzionarie che includono sia il comparto fotografico, con modalità notturna e tecnologia anti-shake, ma anche con display di qualità, come il recente schermo da 1 miliardo di colori visto su OPPO Find X3 Pro.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, e per scoprire come sono migliorati gli scatti rispetto alle immagini originali, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dell’iniziativa.