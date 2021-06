Novità TIM di luglio 2021 tra offerte, smartphone e TIMMUSIC

Il mese di giugno 2021 si avvia rapidamente alla conclusione e TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta preparando una serie di novità per luglio 2021, dalle offerte di rete fissa e mobile agli smartphone acquistabili, passando per il servizio di streaming TIMMUSIC.

Insomma, dopo le ennesime rimodulazioni dei giorni scorsi, vediamo adesso qualche cambiamento più interessante.

Novità TIMMUSIC a luglio 2021 e altri servizi

Per quanto riguarda TIMMUSIC, il servizio di streaming musicale di TIM proporrà le nuove offerte Personal e Superpromo a partire dal 1 luglio 2021.

TIMMUSIC Personal costa 1,99 euro per il primo mese, per poi passare a 4,99 euro al mese dal rinnovo successivo e include 2 GB di traffico dati dedicato al servizio.

TIMMUSIC Superpromo, invece, è gratis per il primo mese e poi costa 3,99 euro al mese per 1 GB di traffico dati dedicato alla fruizione del servizio.

Rimane comunque disponibile all’attivazione, solo tramite i canali digitali, l’offerta TIMMUSIC Smart, che costa 0,99 euro per il primo mese e poi 4,99 euro al mese per 1 GB di traffico dati dedicato al servizio. Escono di scena, invece, le offerte TIMMUSIC & Giga e TIMMUSIC & Giga Promo.

Messo da parte TIMMUSIC e rimanendo in tema di servizi, va segnalato che a partire dal 1 luglio 2021 anche TIM – al pari di Vodafone e WINDTRE – offrirà i biglietti per metro, bus e treno in partnership con ATAC al prezzo di 0,29 euro in più oltre al costo del biglietto e con primo biglietto gratuito tramite il servizio SMS&GO (il cliente invia l’SMS e riceve il link al biglietto digitale; la schermata web serve a selezionare il tipo di trasporto e ottenere il biglietto con QR code).

Si tratta di un servizio dedicato ai clienti consumer, business, prepagati ed abbonamento e permette di pagare tramite credito telefonico e semplicemente inquadrando il codice QR apposito. La promozione in argomento rimarrà disponibile, salvo proroghe, fino al 30 settembre 2021. I clienti TIM possono comunque acquistare i biglietti tramite l’App TIM Personal.

Offerte e smartphone con TIM a luglio 2021

Per quanto concerne le offerte TIM di rete mobile, già a partire dal 28 giugno 2021 ci sarà una prima novità, rappresentata dall’offerta TIM International Promo, che costerà 8,88 euro al mese per minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 888 minuti verso la Cina, 300 minuti verso altre destinazioni internazionali, 1.000 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati 4G. L’offerta in argomento avrà un costo di attivazione pari a 3 euro e includerà chat senza limiti sulle maggiori piattaforme (WhatsApp, Skype, iMessage, Telegram, Snapchat etc.).

La seconda novità, anch’essa già dal 28 giugno, attiene alla domotica:

TIM Home Connect Mese include 50 minuti e 100 SMS verso tutti e 200 MB di traffico dati a 3 euro al mese;

include 50 minuti e 100 SMS verso tutti e 200 MB di traffico dati a 3 euro al mese; TIM Home Connect 24 Mesi include gli stessi contenuti a 36 euro per 24 mesi.

Solo la prima prevede un costo di attivazione di 5 euro. Nessuna delle due è compatibile con TIM Unica.

Passando agli smartphone acquistabili con TIM, ecco le varie novità dal 1 luglio 2021:

Offerte TIM fisso a luglio 2021

Passando alle novità per la rete fissa di TIM a luglio 2021, dal 15 luglio partirà la sperimentazione della fibra fino a 10 Gbps in download e fino a 2 Gbps in upload in Puglia (Taranto e Brindisi) e contestualmente partirà l’offerta TIM Super 10 Gigabit a 29,90 euro al mese con domiciliazione (o 34,90 euro al mese senza). La sperimentazione toccherà solo 3.000 clienti su 5.200 civici coperti.

Sempre dal 15 luglio, l’offerta TIM Super Wi-Fi da 35,90 euro al mese dovrebbe includere nuovi repeater EasyMesh WiFi 6 (fino ad un massimo di 3, a discrezione del tecnico in base alle condizioni di copertura e misurazioni o test effettuati), mentre a partire da agosto verrà incluso il servizio WiFi Plus.

Capitolo proroghe: le offerte TIM Super, quelle ADSL, le offerte Voce, le TIM Super FWA (con la nuova opzione GB illimitati a 24,90 euro al mese) e TIM FWA Ricaricabile rimarranno attivabili almeno fino al 24 luglio 2021; la promo WiFi gratis per 1 anno in Puglia e Friuli Venezia Giulia sarà disponibile fino al 31 Luglio 2021; esce di scena da domani (27 giugno) l’offerta TIM Super WiFi TV. La sperimentazione del servizio TIM Satellitare, con kit satellitare in comodato d’uso gratuito, proseguirà fino al 30 ottobre 2021.

Per quanto riguarda i già clienti TIM, anche a luglio verranno proposte offerte come il bonus di benvenuto di 30 euro per il cambio offerta con TIM Per Te Casa, quello di 60 euro per le trasformazioni, la promozione TIM Super con due mesi gratis per i clienti di rete mobile e il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica.