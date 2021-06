Una delle email che gli utenti mobile temono di più di ricevere è quella che li informa che un loro account è stato violato: potrebbe essere quello di Facebook, quello di Netflix o quello di una qualsiasi altra piattaforma a cui accediamo ogni giorno, tanto la preoccupazione e le inevitabili “seccature” sono le medesime.

Ebbene, nelle ultime ore tanti utenti Instagram stanno segnalando di avere ricevuto dal social network un’email con cui comunica loro che la piattaforma è a conoscenza dei problemi riscontrati per l’accesso ad essa e, pertanto, offre loro la possibilità di resettare la password.

Gli utenti Instagram potrebbero essere sotto attacco

Probabilmente la prima reazione a un’email di questo tipo è la preoccupazione che qualcuno sia riuscito ad accedere al proprio account o, ad ogni modo, abbia provato a farlo e che potrebbe avere fatto un po’ di casino ma in realtà questa notifica altro non fa che confermare che non vi sono segni che qualcuno sia riuscito a compromettere l’account in questione.

Con buona probabilità è in corso un tentativo su larga scala di accedere agli account di Instagram in massa e questo messaggio inviato dalla piattaforma ai vari utenti significa che nel caso del loro account è miseramente fallito.

Fortunatamente c’è un modo molto semplice per gli utenti Instagram per scoprire se questa email ricevuta sia stata effettivamente inviata dal social network: è sufficiente, infatti, accedere al proprio account e visitare la pagina dedicata alle comunicazioni (la trovate seguendo questo link), nella quale vengono mostrate le email inviate negli ultimi 14 giorni.

Gli utenti più paranoici possono comunque compiere un ulteriore passo e cambiare la propria password, così da stare un po’ più tranquilli e poter tornare a condividere i propri contenuti sulla piattaforma.

