WINDTRE propone ad alcuni clienti l’acquisto di smartphone Redmi e Samsung a rate zero

Oltre a proporre tante offerte operator attack a partire da 6,99 euro, WINDTRE è pronta, in vista dell’estate 2021, ad arricchire il ventaglio di promozioni per alcuni suoi clienti: da oggi è possibile acquistare con rate da 0 euro al mese un’ampia selezione di smartphone, alcuni a marchio Samsung e Redmi.

WINDTRE: ecco gli smartphone Android acquistabili a rate zero con “Prezzo fedeltà”

WINDTRE ha infatti lanciato l’iniziativa “Operazione Smartphone Incluso“, che consente ai suoi clienti più fedeli di acquistare uno smartphone a rate zero pagando, direttamente in negozio, solo il cosiddetto Prezzo fedeltà una tantum. Questo significa che i clienti selezionati, approfittando di questa promozione valida fino al 26 luglio, possono fare proprio uno smartphone a rate zero (e pagando soltanto il “Prezzo fedeltà”). A seguire si riportano le condizioni economiche degli smartphone acquistabili in 24 rate a 0 euro:

TCL 20 SE : prezzo fedeltà di 29,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; Oppo A53s : prezzo fedeltà di 69,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; ZTE Blade A51 : prezzo fedeltà di 29,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; Xiaomi Redmi 9 : prezzo fedeltà di 59,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; Xiaomi Redmi 9T : prezzo fedeltà di 79,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; Motorola Moto G10 : prezzo fedeltà di 79,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; Samsung Galaxy A02s : prezzo fedeltà di 59,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; Samsung Galaxy A21s : prezzo fedeltà di 69,99 euro una tantum;

: prezzo fedeltà di una tantum; Xiaomi Redmi Note 10 5G: prezzo fedeltà di 99,99 euro una tantum.

Ad ogni modo, pare opportuno precisare, ancora una volta, che la promozione che premia la fedeltà dei clienti WINDTRE è rivolta esclusivamente a clienti selezionati che abbiano attivato un’offerta ricaricabile voce e/o dati da almeno 6 mesi. E voi siete tra i fortunati che sono stati selezionati dall’operatore arancione?