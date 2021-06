Nella giornata di ieri Microsoft ha tolto i veli su Windows 11, il nuovo sistema operativo che sarà disponibile in versione beta dalla prossima settimana ma che arriverà ufficialmente solo in vista del Natale. Se avete letto i nostri articoli di contorno, avrete indubbiamente scoperto che sarà rilasciato gratuitamente, a patto di avere un PC con una licenza di Windows 10.

Se il vostro computer è compatibile ma avete ancora una vecchia versione del sistema operativo di Redmond, come Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, non potrete ottenere l’aggiornamento gratuito, per cui vi conviene passare al più presto a Windows 10. Se invece state pensando a una nuova build, o se grazie all’Amazon Prime Day avete acquistato i componenti necessari, oggi vi presentiamo un’ottima offerta per acquistare Windows 10, insieme ad altri software Microsoft, a prezzi particolarmente scontati.

Sconto del 45% sulla gamma Windows 10

Autore di queste spettacolari offerte è il sito GoDeal24, che si occupa della vendita di chiavi di attivazione da utilizzare dopo aver installato una nuova versione del sistema operativo. Utilizzando il codice sconto EBS45 potrete avere uno sconto del 45% su tutte le versioni recenti di Windows, con un ulteriore risparmio rispetto al prezzo già competitivo.

Sconto del 60% sulle suite Office

Se oltre a una chiave di attivazione per Windows 10 cercate anche una chiave per un prodotto della linea Office, GoDeal24 ha l’offerta giusta per voi. Utilizzando il codice EBS60 infatti potete ricevere uno sconto del 60% su Office 2016 e 2019 ma anche sui bundle che includono Windows 10 e Office. Ecco alcune offerte:

Non solo Microsoft

GoDeal24 non offre solo chiavi di attivazione di prodotti Microsoft, ma anche quelle per numerose altre utility che non dovrebbero mancare nei computer di ogni utente. In occasione delle offerte estive, gli sconti su questi prodotti attivano al 90%, davvero niente male:

Acquistare su GoDeal24 è semplice e veloce, con i principali metodi di pagamento supportati e, ovviamente, nessuna spesa di spedizione. Riceverete tramite email la chiave di attivazione, risparmiando così sul costo dell’imballo e del supporto. Potrete scaricare il software dal sito del rispettivo produttore e attivarlo con la chiave acquistata, un pochi secondi.

Per qualsiasi problema è a vostra disposizione in servizio di assistenza, raggiungibile tramite e-mail a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria