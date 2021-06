Buone notizie per gli appassionati di Instagram: dopo tanti anni in cui questo popolare social network si è praticamente dedicato solo ai dispositivi mobile, è finalmente arrivato il momento di prestare un po’ di attenzione anche al mondo desktop.

Da un po’ di tempo si attende che il social network implementi la possibilità di creare post e pubblicarli da un computer e nelle ultime ore questa funzionalità è stata finalmente lanciata per una parte di utenti.

Come creare e pubblicare post su Instagram da un computer

Se siete curiosi di provare la nuova funzionalità, non dovete fare altro che andare da un computer sul sito del popolare social network con il vostro browser Web (lo trovate seguendo questo link), effettuare il login e, se tale novità è già attiva per il vostro account, iniziare a creare il post desiderato (in alto a destra dovrebbe essere visualizzata un’icona “+”).

A seguire alcune immagini che ci mostrano l’interfaccia di questa nuova feature, pubblicate su Twitter da Matt Navarra:

Il team di Instagram ha confermato di avere dato il via ai test di questa nuova feature, spiegando che si tratta di una funzionalità richiesta da tante persone che sono solite accedere alla piattaforma dal Web.

Una volta selezionato il tasto “+” per la creazione di un nuovo post, gli utenti avranno la possibilità di caricare contenuti, apportare modifiche alle principali impostazioni (luminosità, contrasto, saturazione, ecc.), aggiungere una descrizione, scegliere il formato e applicare uno dei tanti filtri disponibili.

Il team di Instagram non teme che questa nuova possibilità offerta agli utenti possa finire per “cannibalizzare” le applicazioni mobile anzi vi sono degli studi condotti in passato secondo i quali dovrebbe spingere gli utenti a stare ancora di più sul social network, sia sul Web che sull’app.

Restiamo in attesa di scoprire quando i test finiranno e questa nuova feature sarà finalmente disponibile per tutti gli utenti.