Con l’applicazione WifiRttLocator App, da poco rilasciata sul Play Store e disponibile in calce alla news tramite il badge dello store digitale di Google, il colosso di Mountain View fornisce un modo rapido e intelligente per stimare l’efficacia delle API Android Wi-Fi RTT.

Un’app per stimare la posizione di uno smartphone

“L’applicazione è progettata come strumento di dimostrazione e test per sviluppatori, fornitori e università e può essere utilizzata per convalidare l’efficacia dell’API Android Wi-Fi RTT per il posizionamento, la navigazione e le applicazioni di vendita al dettaglio.”

Previous Next Fullscreen

Il Round Trip Time (RTT) è un parametro molto importante per stabilire “il tempo che intercorre tra l’invio di un segnale più il tempo necessario per la ricezione della conferma di quel segnale“; in altre parole, è una metrica utilizzata per stabilire la posizione di un dispositivo (uno smartphone) quando il segnale GPS è scarso o non disponibile. Tramite l’applicazione di Google è possibile stimare la posizione di uno smartphone con un’accuratezza di 1-2 metri negli ambienti chiusi.

Al fine di testare il tutto è necessario utilizzare uno smartphone Android che supporti il Wi-Fi RTT (Wi-Fi 802.11mc) come ad esempio Google Pixel 2 o superiore con Android 10 o successivo. Sono inoltre necessari anche tre Google WiFi e la planimetria completa e dettagliata dell’ambiente di test, con tanto di indicazioni relativi alla latitudine e longitudine di ogni router Wi-Fi.

Ecco alcuni dati aggiuntivi, in PDF, per scoprire maggiori informazioni:

Scarica WifiRttLocator App



Potrebbe interessarti anche: Google taglia il prezzo dei router Google WiFi: ora ancora più convenienti