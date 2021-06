Fino alle 23:59 del 30 giugno è possibile ottenere un buono sconto del valore di 5 euro ascoltando un brano su Amazon Music, cliccando sul link in calce alla news. La piattaforma streaming di Amazon offre più di 2 milioni di brani, centinaia di playlist e stazioni radio con contenuti sempre nuovi curati da un team di esperti.

5 euro di sconto fino al 30 giugno

Se siete muniti di un account Amazon Prime potete controllare la disponibilità del buono da 5 euro dal link in calce alla news. Se idonei, riceverete una email contenente un codice promozionale del valore di 5 euro da utilizzare entro 30 giorni su acquisti di prodotti superiori a 20 euro. È buona cosa leggere con attenzione i termini e le condizioni della promozione di Amazon in modo da non lasciare nulla al caso.

Prima di catapultarvi a scoprire se potete riscattare il bonus da 5 euro, vi ricordiamo che esso può essere utilizzato solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi contenuti digitali, libri, buoni regalo, alcolici, alimenti per bambini e neonati, prodotti venduti da terzi sul marketplace di Amazon e sul warehouse deals di Amazon.

Siete riusciti a sfruttare il buono sconto da 5 euro? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

