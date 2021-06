Amazon Echo e Amazon Echo Dot sono dispositivi per la smart home estremamente popolari, merito del prezzo di listino molto competitivo e delle tante funzionalità offerta dalla integrazione con Amazon Alexa. In queste ore il colosso dell’eCommerce presenta la nuova base batteria, ovvero un accessorio ideale per ascoltare utilizzare Amazon Echo (di quarta generazione) e Amazon Echo Dot (di quarta generazione) lontano dalla presa di corrente.

Utilizza Amazon Echo dove vuoi

Infatti, grazie alla disponibile di una batteria aggiuntiva, entrambi gli smart speaker di Amazon possono godere dell’accesso ad una fonte di corrente in grado di garantire fino a 5 ore di autonomia. Il lancio in piena estate è certamente una mossa azzeccata per Amazon che, grazie al prezzo molto contenuto della base batteria, capitalizzerà le vendite di un accessorio ideale per chi non vede l’ora di ascoltare musica e utilizzare Amazon Alexa all’aperto, in piscina, in giardino o durante un picnic all’aperto.

Base batteria per Amazon Echo Dot è disponibile al prezzo di 29,99 euro, mentre per Amazon Echo è disponibile al prezzo di 39,99 euro. Entrambi gli accessori, certificati “Made for Amazon“, garantiscono piena compatibilità con gli smart speaker del colosso statunitense.

Base batteria per Echo Dot | Base batteria per Echo