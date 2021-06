Huawei annuncia la nuova edizione di AppsUP, il concorso annuale per l’innovazione nell’ambito delle app Huawei Mobile Services. Come lo scorso anno, il colosso cinese mette in palio un montepremi totale di 1 milione di dollari per gli sviluppatori: vediamo di che si tratta e come partecipare.

AppsUP di Huawei mette in palio 1 milione di dollari per gli sviluppatori

Il programma AppsUP di Huawei punta a ispirare gli sviluppatori di talento di tutto il mondo nella creazione di app innovative, offrendo loro un’opportunità per esplorare e promuovere l’innovazione digitale. Il concorso coinvolgerà partecipanti utilizzando l’ecosistema Huawei Mobile Services ed è aperto a cinque regioni (Europa, Asia Pacifico, Africa e Cina, America Latina, Medio Oriente) con il tema “HMS Innovate for All”.

Il concorso permette agli sviluppatori migliori di ottenere riconoscimenti globali e vincere premi in denaro fino a 15.000 dollari, con un montepremi totale di 1 milione di dollari e un supporto tecnico completo in aiuto. È aperto a tutti, che siano studenti, sviluppatori emergenti o professionisti affermati. “Con il nostro concorso AppsUP, vogliamo sfidare la prossima generazione di sviluppatori di app a creare nuove esperienze che supportino i consumatori a navigare in un mondo sempre più connesso e digitale”, ha dichiarato il Vicepresidente di Huawei Mobile Services in Europa Dr. Jaime Gonzalo. “L’innovazione è al centro di questo concorso e non vediamo l’ora di vedere le soluzioni a cui gli sviluppatori di tutto il mondo daranno vita utilizzando Huawei Mobile Services.”

Il titolo di “Most popular App” nell’edizione dello scorso anno è stato vinto da Peaklens, un’app italiana creata da un gruppo di studenti del Politecnico di Milano che permette di visualizzare sullo smartphone le caratteristiche delle cime inquadrate con la fotocamera (come altitudine, distanza dall’utente e così via). L’Italia è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione 2020, che ha visto spiccare anche Springram (“Best Game”), Earthquake Network (“Honourable Mention”), Assistant Data Bot (“Honourable Mention”) e Kustom Widget Maker (“Honourable Mention”).

Tra i riconoscimenti dell’edizione 2021 avremo il Tech Women’s Award (novità assoluta), l’Excellent Student Award e il Best HMS Core Innovation Award: oltre ai premi in denaro, i finalisti potranno vedere le loro app su Huawei AppGallery e beneficeranno di premi aggiuntivi (come risorse promozionali AppGallery, accesso al cloud Huawei e incentivi esclusivi per funzionalità HMS Core).

Come partecipare all’AppsUP Huawei 2021

Siete interessati a partecipare? Le iscrizioni sono aperte fino al 20 agosto 2021 tramite il sito web ufficiale e riguardano singoli o team di massimo tre membri. Secondo il regolamento, tutte le app devono essere sviluppate usando le funzionalità HMS Core e inviate per la revisione tramite la pagina web del concorso entro le 18:00 del 20 agosto stesso.

La giuria sarà composta da esperti dei settori di tecnologia, finanza e gaming e valuterà entro il 9 settembre i progetti in base a funzionalità, innovazione, valore sociale e user experience. Le 20 migliori per ciascun Paese saranno rese disponibili per il voto del pubblico dal 10 al 23 settembre: i finalisti presenteranno a ottobre le loro app alla giuria di esperti, che annuncerà i vincitori.

Potrebbe interessarti: recensione Huawei FreeBuds 4