Google Discover è uno dei servizi più importanti mai realizzati dal colosso di Mountain View ed è integrato in ogni dispositivo Android munito dell’app Google. Ideale per restare sempre aggiornato sulle notizie più interessanti e legate ai propri interessi personali, in queste ore si fa spazio il nuovo layout di Google Discover di cui abbiamo modo di scoprire le novità più importanti.

Cambia il layout e arrivano nuove feature

Rispetto alla vecchia UI, le immagini sottostanti mostrano come il team di Google Discover abbia deciso di rimuovere la descrizione dell’articolo lasciando invece l’immagine di copertina e il titolo. Lo spazio recuperato viene utilizzato per mostrare fonti correlate alla notizia mostrata, anche queste accompagnate da una foto di copertina più piccola, il titolo dell’articolo e il sito che l’ha pubblicato.

Il nuovo layout svela inoltre l’introduzione di “Showcase“, ovvero una feature che mostra i punti salienti di un articolo sotto forma di elenco puntato, com’è osservabile dalla immagine soprastante. L’idea di fondo è che, grazie all’elenco puntato, l’utente possa farsi rapidamente un’idea della notizia contenuta all’interno dell’articolo e dei suoi aspetti principali.

Continua, quindi, l’enorme impegno di Google per migliorare Google Discover e renderlo sempre più un punto di riferimento su mobile. Non abbiamo informazioni circa l’eventuale arrivo del nuovo layout in Italia, ma potrebbe mancare davvero poco.