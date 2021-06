Diversi utenti Facebook hanno scoperto una spiacevole novità utilizzando l’applicazione Android del social network. Sul thread di Reddit linkato qui in alto, in molti hanno notato che l’app non permette più di aprire i link esterni in browser di terze parti.

Una limitazione per nulla piacevole

La feature, in passato disponibile all’interno del menu delle Impostazioni, permetteva agli utenti di scegliere il proprio browser web Android preferito su cui aprire i link condivisi all’interno dell’applicazione Android di Facebook. Ad oggi, però, come riportano in molti, il tap di un link comporta l’attivazione del browser in-app di Facebook limitando così l’utilizzo del proprio browser preferito.

Difficile valutare così su due piedi quali potrebbero essere le motivazioni alla base di questa scelta, ma secondo i colleghi di XDA potrebbe fare riferimento alla tecnologia FLoC (Federated Learning of Cohorts) di Google che, come avevamo descritto tempo fa, va a rimpiazzare i cookie di terze parti. La tecnologia FLoC, infatti, invece di seguire il comportamento di ogni utente sul web, li raggruppa in grandi popolazioni accomunati dagli stessi interessi. La mossa di Facebook potrebbe essere in diretta risposta alla tecnologia di Google.

La versione 317.0.0.38.119 di Facebook sappiamo essere interessata da questa novità, ma sembra che alcuni utenti possano ancora aprire i link sui propri browser preferiti. In attesa di venire a conoscenza di un sistema rapido per bypassare il blocco dei link sui browser di terze parti, potete utilizzare la voce “Apri in Chrome” – dando per scontato che Chrome sia il vostro browser Android – disponibile nel menu overflow raggiungibile dai tre pallini in alto a destra.