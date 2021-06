Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di possessori di alcuni smartphone recenti di Xiaomi relative ad un problema di risposta del touchscreen e tra i modelli interessati pare vi sia anche Xiaomi Mi 11 Ultra.

Un paio di mesi fa su Reddit è stato aperto un apposito thread per segnalare tale problematica e, stando a quanto emerge da esso, tra i modelli affetti vi sono pure Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T Pro, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 9S.

Xiaomi ha un grosso problema su alcuni smartphone

Lo staff di XDA Developers ha realizzato il seguente video dimostrativo che ci permette di osservare il problema su uno Xiaomi Mi 11 Ultra e bastano pochi secondi per rendersi conto di quanto possa divenire fastidioso nella quotidianità:

Al momento non è chiaro neanche quale possa essere la fonte di tale problema, da qualcuno ricollegato per esempio all’applicazione di una pellicola protettiva del display (pare si verifichi anche su device che ne sono sprovvisti).

Probabilmente il bug in questione non si presenta su tutti i dispositivi sopra elencati ma dovrebbe essere piuttosto recente e in molti sostengono che sia stato introdotto con MIUI (probabilmente con una particolare versione, che produce tale effetto solo su una parte di telefoni).

Stando alle segnalazioni, qualcuno ritiene che sia stato l’aggiornamento a MIUI 12.5 a portare con sé tale problema, capace di rendere a dir poco frustrante l’utilizzo dello smartphone, a maggior ragione per i modelli più costosi, per i quali ci si attende un funzionamento perfetto, visto il notevole esborso di denaro effettuato per il loro acquisto.

Purtroppo al momento pare non vi siano delle soluzioni fai-da-te capaci di risolvere il problema (come, ad esempio, il ripristino del device alle impostazioni di fabbrica) e, pertanto, la speranza degli utenti colpiti da tale bug è che il team di sviluppatori di Xiaomi riesca a individuare rapidamente la sua causa e a implementare una soluzione.