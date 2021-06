Se utilizzate Waze come sistema di navigazione per muovervi in città, da quest’oggi sarà possibile controllare il prezzo del carburante in tempo reale di oltre 23 mila distributori italiani.

Il prezzo del carburante sempre aggiornato

“Waze permetterà agli automobilisti di conoscere in tempo reale il prezzo del carburante di oltre 23mila stazioni di servizio in tutto il Paese grazie al prezioso contributo della sua Community di Map Editor volontari – sottolinea l’azienda. Il costo del carburante visibile su Waze è relativo a benzina e diesel per l’opzione self-service e al servito per metano e GPL.”

La disponibilità di queste informazioni è resa possibile solo grazie al lavoro collettivo e continuativo della community Waze che, abbinando le stazioni di servizio dal database del governo con quello di Waze, offre dati sempre testati, convalidati e verificati circa il prezzo del carburante in oltre 23 mila stazioni di servizio sparse in Italia.

Avendo questa vasta mole di informazioni a portata di smartphone in ogni situazione, gli utenti possono controllare in tempo reale qual è la stazione di servizio più vicina con i prezzi più convenienti per fare il pieno al proprio mezzo. Come sempre l’incredibile lavoro e la passione della community ha dato il via all’introduzione di una feature estremamente utile.

