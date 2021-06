Vodafone dimostra di essere un’azienda attenta ai giovani decidendo di investire su di essi grazie all’iniziativa Shake Your Skills. Il pacchetto prevede diversi servizi gratuiti tra cui Pass Smart Meeting. L’iniziativa è accessibile da tutti coloro che abbiano un’offerta Shake it Fun, Shake it Easy, Shake Remix Unlimited e Vodafone Shake Remix, anche se alcune di queste non sono più disponibili all’acquisto. Chi è interessato potrà trovare l’accesso all’iniziativa tramite l’app di Vodafone dal 23 giugno fino al 30 settembre di quest’anno.

Complessivamente Shake Your Skills comprende il Pass Smart Meeting, l’app LV8 di Fondazione Vodafone e il servizio Future Jobs Finder. In particolare il Pass Smart Meeting permette di effettuare videochiamate senza limiti sulle più popolari piattaforme di videoconferenze senza consumare giga per 3 mesi. Requisito fondamentale per rendere effettiva l’offerta è avere traffico dati ancora disponibile per il mese corrente.

Se il contatore rimane a zero, l’offerta non potrà essere utilizzata, quindi attenzione. L’app LV8 invece si prefigge di coinvolgere i giovani in cerca di lavoro in percorsi di formazione digitale. In pratica, l’applicazione di Vodafone, attraverso un videogioco permette di acquisire conoscenze digitali di base e alcuni applicativi.

Il videogioco prevede 8 livelli di difficoltà crescente e una volta completato, Vodafone rilascia 3 Open Badge, certificazioni digitali su blockchain delle competenze acquisite. Queste vanno ad arricchire il curriculum digitale dei partecipanti, indicando le capacità del soggetto e le attività svolte.

Il Future Jobs Finder invece è un programma che aiuta i giovani nella formazione per professioni digitali. La pagina iniziale del servizio permette di effettuare un piccolo test gratuito che fornisce agli utenti consigli sulla carriera che potrebbero intraprendere. L’iniziativa Shake Your Skills di Vodafone è gratuita e molto apprezzabile, perchè in un periodo difficile per il mondo del lavoro permette di avere un’opportunità in più per lavorare in un’azienda importante.