L’edizione 2021 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona – uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassionati di tecnologia – si avvicina e idealo ne ha approfittato per disegnare l’identikit dello smartphone ideale degli utenti italiani online.

La rassegna catalana, come forse già sapete, si terrà dal 28 giugno al 1 luglio 2021, ma putroppo sarà ancora fortemente condizionata dalla pandemia di COVID-19: tra i grandi assenti spiccano i nomi di Samsung e Google, ma anche altri produttori hanno deciso di non presenziare.

In ogni caso, l’importante appuntamento in vista ha spinto idealo, uno dei maggiori portali internazionali di comparazione dei prezzi, ad individuare le caratteristiche maggiormente desiderate dagli acquirenti italiani online. Per fare ciò, il portale ha prestato attenzione ai filtri di ricerca maggiormente utilizzati dai propri utenti.

Smartphone ideale: le caratteristiche più desiderate

Prima di tutto, idealo ha effettuato una comparativa su base annuale “2020 vs. 2019” e ne ha ricavato che, se la pandemia ha impattato negativamente sul mercato degli smartphone presso i rivenditori fisici, l’interesse online è praticamente esploso: in Italia, le intenzioni d’acquisto sono cresciute del 60,6% YoY.

Stando ai dati raccolti da idealo, gli utenti italiani hanno le idee molto chiare sullo smartphone che desiderano, a partire dal nome del produttore: le ricerche in base al brand (dal 11 giugno 2020 al 10 giugno 2021) puntano ad Apple nel 31,9% dei casi, Samsung nel 24,5%, Xiaomi nel 19,1%, Huawei nel 7,7% e ad OPPO nel 4,2%.

In ogni caso, idealo segnala che se cento utenti impostano il nome del produttore come filtro di ricerca, circa 20 vanno diretti a ricercare precisamente la serie di smartphone che vogliono acquistare. Ecco le serie maggiormente cercate su idealo: serie Apple iPhone 11 (8,1%), Apple iPhone 12 (4,0%), Xiaomi Redmi Note 9 Pro (3,3%), Apple iPhone 12 Pro (2,8%), Samsung Galaxy A71 (2,8%) e Apple iPhone SE 2020 (2,7%).

Gli utenti, comunque, non mancano di affinare la ricerca in base ad altre caratteristiche tecniche dello smartphone da acquistare, in particolare: su 100 utenti online, quasi 44 sono interessati al tipo di prodotto e dimostrano di preferire smartphone dotati di connettività 5G; quasi 17 utenti sono interessati alle dimensioni dello schermo, con preferenza per gli smartphone da 5,5’’; 9 utenti sono interessati alla memoria interna, con preferenza per gli smartphone da 128 GB e 4 utenti alla quantità di RAM, con preferenza per gli smartphone con RAM da 4GB.

Inoltre, gli utenti hanno una chiara preferenza per i modelli di colore nero con 128 GB di memoria interna; le altre combinazioni preferite sono nero/64GB e bianco/128GB, mentre gli altri colori d’interesse sono grigio, blu, rosso, viola e argento.

Se gli uomini sono ancora la maggioranza degli utenti che cercano smartphone online (67,1%), nell’ultimo anno le donne sono aumentate di più (+64,3% le donne contro +59,4% gli uomini).

L’equilibrio tra qualità e risparmio

Per quanto concerne l’aspetto economico, idealo riporta che su 100 utenti online sono circa in 7 ad utilizzare il filtro del prezzo e la metà di essi imposta un range tra i 100 e i 300 euro, concentrandosi su modelli non più vecchi di due anni, in modo tale da sfruttare per bene il naturale deprezzamento dei prodotti non appena presentati ma ancora perfettamente validi. Infatti, i prezzi dei nuovi modelli scendono mediamente del 5% entro il trimestre successivo al lancio, ma gli affari migliori (deprezzamento intorno al 10%) si fanno in genere dopo sei o sette mesi.

A proposito di prezzo, idealo segnala anche che quello desiderato tramite l’utilizzo dei filtri è più basso rispetto al prezzo medio del 2020 per un singolo device, vale a dire 422,65 euro (+7,1% rispetto a quello del 2019).

Guardando alle abitudini d’acquisto e alle possibilità di risparmio, idealo stima che coloro che acquistano uno smartphone nel mese più vantaggioso (febbraio) possono risparmiare il -17,4% rispetto allo stesso acquisto effettuato nel mese risultato più caro. Insomma, non bisogna solo scegliere oculatamente cosa acquistare, ma anche quando farlo. Naturalmente è qui che portali come idealo entrano in gioco: quest’ultimo permette di impostare anche un obiettivo di prezzo, così da acquistare lo smartphone desiderato al prezzo desiderato.