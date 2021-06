Mancano ancora tanti mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S22 ma ormai da diverse settimane in Rete continuano a susseguirsi delle indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere alcune delle principali feature della prossima generazione degli smartphone di punta del colosso coreano.

E così nelle scorse ore è stato Tron che con un messaggio su Twitter ha voluto fornire il proprio contributo a questa serie di voci, svelando quelle che potrebbero essere le caratteristiche del comparto fotografico posteriore di Samsung Galaxy S22 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità, così come ci tiene a precisare lo stesso leaker).

Come potrebbe essere la fotocamera di Samsung Galaxy S22

A dire di Tron, sulla parte posteriore del prossimo smartphone di punta di Samsung dovrebbero trovare spazio tre sensori: il principale dovrebbe avere una risoluzione di 50 megapixel e dovrebbe essere accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom ottico 3x).

La medesima configurazione potrebbe essere adottata dal produttore per la variante Plus dello smartphone mentre in quella Ultra l’asticella si dovrebbe alzare, probabilmente anche con un sensore ulteriore.

Nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, il colosso coreano ancora una volta rinuncerebbe a dotare il modello base della serie di punta di una fotocamera con una risoluzione da 100 megapixel per provare a concentrarsi su un miglioramento della qualità fotografica.

Del resto, nel passaggio da Galaxy S20 a Galaxy S21 il miglioramento del comparto fotografico non è stato particolarmente accentuato e, pertanto, l’atteso balzo in avanti potrebbe essere compiuto proprio con Samsung Galaxy S22.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere sino al primo trimestre del prossimo anno, quindi abbiamo ancora molto tempo per scoprire altri dettagli sui possibili progetti del colosso coreano.

* * * Nell’immagine in alto Samsung Galaxy S21

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S21 5G