L’anno scorso gli acquisti online di smartphone hanno rappresentato circa il 26% di tutte le vendite nel mercato globale. Uno smartphone su quattro è quindi stato acquistato tramite Web.

Secondo un rapporto di Counterpoint Research la pandemia ha contribuito a incrementare le vendite online in più paesi chiave come India (45%), Regno Unito (39%) e Cina (34%).

Questo implica che la quota delle vendite di smartphone online nel 2020 è aumentata del 6% rispetto al 2019, mentre la dimensione del mercato ha segnato un aumento di oltre il 10%.

India, Regno Unito e Cina i maggiori acquirenti online di smartphone

Questa tendenza è stata registrata anche in altre regioni come gli Stati Uniti e l’Europa, nonché nei mercati emergenti come l’America Latina. Nel dettaglio gli Stati Uniti e l’India hanno registrato la quota online più alta di sempre nella seconda metà dello scorso anno.

Nonostante le vendite online siano cresciute notevolmente, nel 2021 probabilmente si attesteranno su livelli leggermente inferiori rispetto allo scorso anno.

L’analista senior Sujeong Lim ha dichiarato che dopo la rapida crescita registrata nel 2020, quest’anno vedrà un certo allentamento della tendenza dopo la vaccinazione COVID-19, tuttavia la società di analisi prevede che crescerà leggermente ogni anno dal 2022 in poi, sulla scia della crescita nei mercati emergenti e dell’abitudine della popolazione di mezza età ai dispositivi IT e all’uso di Internet.

Computer Point Research specifica che nel caso dell’India, che attualmente ha la più alta percentuale di acquisti online, la tendenza potrebbe diminuire fino a un certo livello dopo il 2022 a causa dello sviluppo di infrastrutture offline, come negozi multimarca e negozi al dettaglio su larga scala. D’altro canto la società prevede una futura crescita del mercato online in SEA e MEA.

