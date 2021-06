Opensignal, che da poco ha pubblicato un report sulle reti 5G italiane, ha annunciato un aggiornamento per la sua app che porta la copertura delle reti 5G sulle sue mappe, migliorando così un servizio già piuttosto prezioso. L’app di Opensignal è disponibile già da tempo Android, e permette di visualizzare quali aziende hanno le velocità più alte e la miglior copertura, che può essere visualizzata tramite le mappe, che ora si arricchiscono appunto anche della copertura delle reti 5G. Le info visualizzate sono quelle raccolte dagli speedtest e dai dati del segnale raccolti dagli utenti.

In pratica, questa funzione può avere molteplici vantaggi, in quanto può permettere di visualizzare le velocità della connessione internet in determinate aree, nelle quali magari stiamo pianificando una vacanza oppure per comparare la qualità delle reti dei vari operatori. Ovviamente la copertura 5G non è ancora molto ampia, specialmente in Italia, dove è possibile accedervi solo in grandi centri abitati. L’app di Opensignal è anche dotata di una funzionalità speedtest, dove viene misurata sia la velocità che la qualità del segnale e le prestazioni per lo streaming video.

L’aggiornamento è già disponibile sul Play Store e sull’App Store di Apple. L’app è molto semplice e intuitiva ma soprattutto priva di pubblicità fastidiosa. Questa permette anche di scegliere se condividere i dati sulla ricezione del segnale da parte del nostro smartphone e mostra davvero bene tutti i dati di cui possiamo avere bisogno, come ad esempio la posizione della cella più vicina a noi, funzione molto utile se siamo in un luogo lontano da un centro abitato e abbiamo bisogno di sapere con precisione dove potremmo avere una miglior ricezione.

Potete scaricare l’applicazione di Opensignal direttamente dal Play Store tramite il badge qui di seguito: