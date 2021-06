Oltre alla confezione standard di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, sembra che il colosso cinese ne abbia una decisamente unica e singolare. Pubblicizzata nelle scorse ore su Twitter direttamente da Pete Lau, CEO e cofondatore di OnePlus, la singolare confezione alternativa di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro lascia sbalorditi per il suo aspetto unico.

Una confezione unica e singolare

Com’è possibile osservare dall’immagine sottostante condivisa da Lau, la confezione alternativa di OnePlus 9 è in tutto e per tutto simile a quella che normalmente si trova in un qualsiasi negozio di elettronica ad esempio per prodotti come microSD oppure pennette USB. Lo smartphone è racchiuso all’interno di un piccolo box di plastica trasparente sul lato destro, mentre di fianco ad esso è possibile notare una piccola info grafica con le caratteristiche più importanti dello smartphone – display a 120 Hz, ricarica rapida Warp Charge 65T, sistema fotografico Hasselblad e Qualcomm Snapdragon 888.

Al netto di quanto detto finora e dell’elevata possibilità che questa confezione non sarà mai utilizzata per i dispositivi OnePlus, cosa ne pensate della confezione alternativa mostrata da Pete Lau? Secondo voi avrebbe senso utilizzarla o preferite la classica confezione a cui ci siamo abituati da ormai diversi anni? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

