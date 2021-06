In una nota ufficiale pubblicata da Microsoft nelle scorse ore, apprendiamo che il colosso di Redmond si appresta ad introdurre alcune feature parecchio attese per Android e il Web.

Quante novità in arrivo su OneDrive

Scopriamo, infatti, che il sistema di archiviazione multi piattaforma sul cloud permette finalmente di modificare le foto caricate cambiandone ad esempio la luminosità, la temperatura colore e non solo. Tutte le immagini caricate in formato JPEG o PNG potranno essere ruotate liberamente (o di 90/180°), ma anche ritagliate per inquadrare meglio i soggetti presenti all’interno della foto oppure trasmetterle ad un dispositivo munito di supporto Chromecast per guardarle assieme ad altre persone.

Se queste funzioni sono disponibili fin da subito, altre piuttosto interessanti lo saranno solo nei prossimi mesi. Microsoft annuncia che OneDrive riuscirà a catalogare automaticamente le foto caricate in cartelle in base alla sorgente come, ad esempio, le immagini provenienti da WhatsApp, Facebook, altri social, screenshot e via discorrendo. Le foto verranno inoltre categorizzate per data, mese e anno di caricamento.

Ricordiamo, infine, che le feature sbarcheranno anche su iOS solo nel corso dei prossimi mesi. Potete scaricare OneDrive tramite il badge del Play Store sottostante oppure accedervi dal Web cliccando questo link.