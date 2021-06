Il team di Facebook ha annunciato l’introduzione di alcune nuove feature studiate per consentire agli utenti di fare acquisti attraverso le varie applicazioni del colosso dei social e di una serie di strumenti dedicati alle aziende.

Le novità introdotte da Facebook nascono dalla consapevolezza che negli ultimi anni le abitudini degli utenti per quanto riguarda lo shopping sono radicalmente cambiate e la pandemia di Coronavirus ha accelerato tale processo di trasformazione, rendendo così l’e-commerce sempre più comune.

E così applicazioni come Facebook, WhatsApp e Instagram diventano sempre più spesso gli strumenti scelti per avere suggerimenti sugli acquisti da fare ed è anche per tale motivo che il colosso dei social ha deciso di potenziare ulteriormente Shops (che vanta oltre 300 milioni di visitatori su base mensile).

Negli Stati Uniti le aziende potranno portare i loro prodotti Shops su Marketplace, con la possibilità di raggiungere una platea di oltre un miliardo di utenti.

Inoltre, nei prossimi mesi Facebook estenderà le valutazioni e le recensioni dei prodotti in Shops su Instagram, così da mettere a disposizione degli utenti più informazioni e consentire loro di effettuare acquisti con un più elevato livello di consapevolezza.

Facebook ha importanti novità anche per le aziende

Il colosso dei social ha pensato anche a delle novità dedicate alle aziende che vogliono sfruttare la sua piattaforma per vendere i propri prodotti e tra di esse vi sono degli strumenti per personalizzare gli annunci in base alle preferenze di acquisto delle persone (per esempio, indirizzandole ove è più probabile che effettuino un acquisto).

Un’altra novità riguarda Instagram e un apposito strumento che, attraverso la Realtà Aumentata e l’intelligenza artificiale, permetterà agli utenti di “provare” un prodotto prima di acquistarlo.

Entro la fine del 2021 il team di Instagram inizierà a testare una nuova ricerca visiva basata sull’intelligenza artificiale e in futuro per gli utenti sarà anche possibile scattare una foto dallo smartphone per avviare poi una ricerca visiva.

Infine, il team di Facebook sta mettendo a disposizione delle aziende appositi strumenti per aiutarle a creare esperienze AR per consentire agli utenti di provare virtualmente da casa i vari prodotti offerti.

In sostanza, lo shopping si trasforma e Facebook non vuole farsi trovare impreparata.