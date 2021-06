Se siete amanti delle tecnologie di ricarica rapida per smartphone, la notizia di oggi vi farà sicuramente sorridere di gioia. I colleghi di XDA hanno scoperto una interessante novità all’interno del sito web di Qualcomm relativo alla tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 5.

100 W di ricarica in automobile

L’azienda cinese Baseus, piuttosto famosa per realizzare vari accessori per smartphone come ad esempio power bank, cavi, pad di ricarica rapida e caricabatterie per automobili, sta per lanciare sul mercato un nuovo prodotto: Hama Car Charger. La particolarità di questo caricabatterie per automobili è il supporto alla tecnologia Quick Charge 5 di Qualcomm. Lanciata l’anno scorso, la tecnologia di ricarica rapida del colosso statunitense garantisce fino a 100 W di ricarica sui dispositivi che la supportano, ideale per portare una batteria da 4500 mAh al 100% di ricarica in 15 minuti – nulla a che vedere con la ricarica da 200 W di Xiaomi capace di portare una batteria al 100% di ricarica dopo appena 8 minuti.

L’immagine a bassa risoluzione scovata sul sito Qualcomm mostra un classico caricabatterie per automobili costituito da 2 porte USB Type-C e una porta USB Type-A; tramite le due porte USB Type-C sarà possibile ricaricare il proprio device sfruttando i 100 W della Quick Charge 5.0, ma solo sugli smartphone che ovviamente la supportano.

Purtroppo non è ancora chiaro quando il caricabatterie per automobili di Baseus sarà lanciato, ma è altamente probabile che sarà commercializzato anche in Europa, e quindi nel nostro Paese, una volta pronto alla vendita.

