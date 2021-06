Se non siete interessati per il momento alla connettività di quinta generazione potrebbe fare al caso vostro la proposta di Amazon di questo secondo e ultimo giorno di Prime Day: sul noto sito è infatti disponibile in offerta Xiaomi Mi Lite in versione 6-64/128 GB a prezzi davvero niente male.

Xiaomi Mi 11 Lite 6-64/128 GB in offerta per l’Amazon Prime Day

Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone 4G che ricalca solo in parte le caratteristiche del fratello 5G: a bordo troviamo il display AMOLED Full-HD+ da 6,55 pollici a 90 Hz, così come il medesimo comparto fotografico composto da una singola fotocamera anteriore e da una tripla posteriore (con sensore principale da 64 MP. ultra-grandangolare da 8 MP e telemacro da 8 MP). La batteria è la stessa, con 4250 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 33 W, ma a cambiare è il SoC, in questo caso un Qualcomm Snapdragon 732G, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna UFS 2.2.

Xiaomi Mi 11 Lite è disponibile in offerta su Amazon, venduto da un negozio esterno ma spedito da Amazon stessa nel caso della versione da 128 GB, al prezzo di 229,90 e 250,90 euro, cifre necessarie per portarsi a casa rispettivamente la versione 6-64 GB e 6-128 GB. Le offerte sono valide solamente per oggi, per cui se interessati conviene che vi affrettiate.

