TikTok Jump è ufficiale e offre ancora più spazio alla creatività

TikTok è uno dei social network più popolari del momento e nelle scorse ore ha annunciato la funzione Jump, che viene descritta da Sean Kim, Head of Product di TikTok US, come un nuovo modo per permettere ai creator di condividere contenuti coinvolgenti (anche e soprattutto in termini di engagement) e informativi.

I TikTok Jump sono realizzati da provider di terze parti e si presentano come veri e propri mini-programmi e servizi che ciascun creatore di contenuti ha la possibilità di linkare all’interno dei propri video. I link in questione sono poi cliccabili dagli utenti, che così facendo possono approfondire argomenti, leggere ricette, partecipare a quiz e tanto altro.

Di fatto, è un sistema che rende molto più dinamica l’esperienza degli utenti. Dal momento che TikTok non è una mera piattaforma social di intrattenimento ma include anche tantissimi contenuti a carattere informativo, attraverso i Jump viene creata la possibilità di un’interazione più approfondita, anche fuori da TikTok.

Pian piano TikTok Jump diventerà sfruttabile da tutti i creator, ma inizialmente sarà disponibile solo per quelli che vengono definiti “beta collaborators“, ovvero Whisk, Breathwrk, Wikipedia, Quizlet, StatMuse e Tabelog. Nelle prossime settimane si aggiungeranno dei nuovi provider come BuzzFeed, Jumprope, IRL e WATCHA.

Il passo successivo consiste nell’apertura del programma a nuovi provider (ecco il link alla pagina ufficiale): TikTok sottolinea come, con compatibilità HTML5 e una minima integrazione tecnica, la realizzazione dei Jump da parte dei provider sia molto semplice, a fronte di possibilità di utilizzo pressoché illimitate.

