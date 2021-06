È da diverso tempo che Redmi può vantare una buona popolarità nel nostro Paese, merito certamente dell’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone. Quest’oggi, come apprendiamo dai colleghi di Gizmochina, il noto leaker Digital Chat Station torna a parlare dell’azienda cinese e di una funzione in arrivo negli smartphone futuri.

Ricarica rapida da 100 W in arrivo

Secondo il leaker, infatti, Xiaomi starebbe valutando la possibilità di integrare il supporto alla ricarica rapida da 100 W per la serie Note degli smartphone Redmi. Se fosse vero si tratterebbe di un bel passo in avanti considerando che gli attuali smartphone Redmi serie Note supportano al massimo 67 W di ricarica rapida.

Come ben sappiamo Xiaomi è da anni impegnata a studiare vari sistemi di ricarica rapida sempre più potenti, come ad esempio quella da 200 W in arrivo su Xiaomi Mi MIX 4, per non parlare dell’impegno per dare vita ad uno standard comune per la tecnologia di ricarica rapida su smartphone. Non è ancora se e quando arriverà il presunto supporto alla ricarica rapida da 100 W per la serie Redmi Note, ma si vocifera anche che i terminali Redmi Note di fascia alta e premium potranno presto godere della ricarica rapida da 200 W.

In copertina Redmi Note 10 Pro

