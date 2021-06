Google Chat non rientra probabilmente nel gruppo di applicazioni più popolari tra le tante offerte dal colosso di Mountain View ma ciò non significa che il suo team di sviluppatori non sia impegnato nel suo miglioramento e tra le novità appena introdotte ne troviamo una che riguarda il motore di ricerca.

La novità a cui facciamo riferimento riguarda al momento gli utenti Android ed è stata studiata per migliorare l’esperienza di ricerca attraverso l’utilizzo di appositi filtri che saranno di aiuto per trovare più facilmente file e collegamenti.

Google Chat migliora l’interfaccia su Android

Una volta toccata l’icona di ricerca (nell’app Google Chat) o il relativo campo (in Gmail), l’utente visualizzerà la nuova interfaccia che fornisce una “vista più equilibrata dei risultati di ricerca” (“From” consente di cercare le persone mentre “Said in” perfeziona le query per le stanze o le chat di gruppo).

Gli utenti potranno cercare gli allegati (documenti, presentazioni, immagini, PDF e video) e specificare un preciso arco temporale oppure selezionare “più vecchio di una settimana/mese/ecc.”.

Infine, i risultati ora includono anche il contenuto dei messaggi, in modo da rendere ancora più facile trovare il contenuto esatto che si sta cercando. Ecco qualche screenshot della nuova interfaccia:

La ricerca migliorata di Google Chat è già disponibile per i dispositivi basati su Android e chi vuole provarla deve assicurarsi di avere installato l’ultima versione delle app di Gmail o Google Chat.

Gmail per Android è disponibile su APK Mirror o sul Google Play Store:

Google Chat per Android è disponibile su APK Mirror o sul Google Play Store:

Gli utenti iOS e Web dovranno avere un po’ di pazienza, in quanto per loro questa nuova interfaccia sarà disponibile entro la fine di luglio 2021.

