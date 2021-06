Sempre più utenti si stanno riversando su Twitter per via di un fastidioso bug che in queste ore sta colpendo l’app Google. Da un rapido controllo, infatti, emerge che svariati utenti muniti di smartphone Sony, Samsung, Google e tanti altri, non riescono ad utilizzare l’app di Google in quanto bloccati da un bug che manda l’app in crash.

Crash improvviso all’avvio di app Google

Come si può notare dall’immagine del crash condivisa da un utente su Twitter, non si riesce ad avviare l’applicazione senza andare incontro al crash istantaneo della stessa. Dalle prime indicazioni sembra che il problema sia legato ad un recente aggiornamento dell’app, ma i colleghi di Android Authority sottolineano che sono varie le versioni dell’app colpite come la 12.23.16.23.arm64, 12.22.8.23 e anche la versione beta 12.24.7.29.arm64. Ulteriori informazioni indicano che il crash colpisce anche Google Lens, Google Podcast e Google Assistant, in quanto integrate all’interno dell’app Google.

Il profilo Twitter ufficiale Made By Google (@madebygoogle), rispondendo ad un altro utente che si lamentava dello stesso problema, ha indicato che il bug potrebbe risolversi automaticamente effettuando un soft reboot di Android. “Ciao Maciej, mi dispiace sapere che stai riscontrando un problema con il tuo dispositivo. È importante che risolviamo questo problema. Potresti provare un riavvio soft tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi e vedere se funziona? Facci sapere se questo aiuta.” Nel caso in cui il soft reboot non dovesse risolvere il bug in questione, potrebbe essere necessario rimuovere gli aggiornamenti dell’app Google dal Play Store, come mostrato nell’immagine sottostante.

Nel nostro piccolo i dispositivi presenti in redazione non presentano questo genere di problema con app Google. Avete riscontrato lo stesso bug descritto in questa news? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

