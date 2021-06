TIM ha aggiornato il suo catalogo di offerte “WOW” aggiungendo quattro nuovi smartphone. L’iniziativa permette di acquistare uno degli smartphone in promozione usufruendo di uno sconto fino a trecentocinquanta euro, in un’unica soluzione (ci sono anche dispositivi per i quali è possibile rateizzare il pagamento) e con la possibilità di navigare sulla Rete 5G di TIM gratuitamente per tre mesi.

La promozione è disponibile esclusivamente online ed è valida a partire da oggi, lunedì 21 giugno e fino al prossimo 4 luglio – o prima, nel caso in cui le scorte dovessero terminare.

Nuovi smartphone in offerta con TIM WOW

Tra i nuovi smartphone in promozione c’è LG Velvet 5G (128 GB), che può essere acquistato al prezzo di soli 299,90 euro anziché 649,99 euro, con un risparmio di 350 euro. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Aurora Grey e Aurora Green.

Altro smartphone in promozione è l’iPhone 12. Questo è disponibile nelle colorazioni Nero, Bianco, Rosso, Blu, Verde e Viola a 990,90 euro (anziché 1.119,90 euro) nella variante con 256 GB di spazio di archiviazione interna. iPhone 12 può anche essere acquistato nei tagli da 64 GB e 128 GB rispettivamente al prezzo di 889,90 euro (anziché 949,90 euro) e 939 euro (anziché 999,90 euro).

C’è poi il Samsung Galaxy A02s, che nelle colorazioni Black e White da 32 GB può essere acquistato al prezzo di 114,90 euro anziché 159,90 euro; e Xiaomi Redmi Note 9. Quest’ultimo è disponibile nella versione con 128 GB di RAM nelle colorazioni Midnight Grey, Forest Green, Black e White al prezzo di 149,90 euro anziché 229,90 euro.

Ricordiamo che tutti i clienti (anche di altri operatori) possono accedere alle offerte WOW di TIM e che solo l’acquisto di una eventuale opzione tariffaria prevede la registrazione al sito dell’operatore e il conseguente acquisto della SIM. L’acquisto può essere effettuato in sicurezza sul sito di TIM con carta di credito, PayPal, TIMpersonal o con contrassegno alla consegna.

Per conoscere tutte le altre offerte WOW TIM attive, date un’occhiata a questa pagina.