Gli smartwatch sono ormai diventati un oggetto comune per tante persone, soprattutto in questi ultimi tempi dove le più importanti aziende del settore hanno iniziato ad integrare sensori sempre più precisi in grado di tracciare non solo l’andamento degli allenamenti, ma anche importanti parametri per la salute quali il battito cardiaco, i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il ciclo mestruale e molto altro.

Due smartwatch Wear OS di qualità in offerta

Se siete alla ricerca di due incredibili offerte per il Prime Day per acquistare alcuni tra i migliori Wear OS, vi segnaliamo TicWatch 3 Pro GPS e OPPO Watch. Sebbene indirizzati ad una categoria di utenti differenti, il design dello smartwatch OPPO è chiaramente indicato per un utente sportivo, entrambi possono contare sulla disponibilità di numerosi sensori e feature in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti. TicWatch 3 Pro GPS, talaltro, è stato il primo smartwatch al mondo a montare il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, mentre OPPO Watch si affida ancora al vecchio, seppur apprezzabile, Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

Gli smartwatch possono essere acquistati ai link sottostanti ai seguenti prezzi:

TicWatch 3 Pro GPS a 198 euro , anziché 299,99 euro, con il 34% di sconto;

, anziché 299,99 euro, con il 34% di sconto; OPPO Watch a 219,90 euro, anziché 299,99 euro, con il 27% di sconto.

Acquista TicWatch 3 Pro GPS | Acquista OPPO Watch

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartwatch in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartwatch del mese.



Offerte per categoria