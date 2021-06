Nuovo giorno, nuova truffa: l’ennesimo tentativo di phishing sta provando questa volta a coinvolgere i clienti ING, come denunciato dalla stessa banca. Quest’ultima ha fatto sapere che sta registrando diversi tentativi di frode con lo scopo di ottenere codici personali da parte degli utenti.

Phishing via SMS, via email e persino via telefono per i clienti ING

Ormai dovreste conoscere come funziona il phishing: agli utenti viene solitamente mandato un SMS o una email che mira a far credere che ci siano problemi con il conto in banca (come in questo caso) e non solo, in modo da rimandarlo a una copia del sito Internet nella quale la vittima possa inserire i propri dati per il login. Rubati questi ultimi, i malintenzionati potrebbero riuscire ad accedere al conto corrente, effettuare operazioni e potenzialmente svuotarlo.

ING ha precisato che non inserisce mai link a pagine che chiedono i codici di accesso personali, quindi fate attenzione a dove cliccate. La truffa potrebbe avvenire anche via telefono, con falsi operatori che segnalano tentativi di frode, problemi tecnici o altro, chiedendo codici di accesso per poter risolvere. Non cascateci e se avete dubbi contattate il servizio clienti autonomamente.

Per distinguere il vero sito ING, ma questo vale anche in altri casi, potrebbe bastare dare uno sguardo all’indirizzo della pagina (che inizia per “https” e non “http”) e scorgere l’icona del lucchetto chiuso. Ricordate che non vengono mai chiesti tutti i dati in un’unica schermata (codice cliente, PIN, numero di cellulare e così via).

State attenti e avvisate i vostri contatti poco avvezzi alla tecnologia.