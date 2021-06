Tra i tanti servizi esclusivi disponibili per gli utenti muniti di un dispositivo Huawei segnaliamo Huawei Mobile Cloud. Si tratta di uno spazio sul cloud da utilizzare a piacimento per immagazzinare in tutta sicurezza i dati più importanti dei propri smartphone Huawei.

50 GB di spazio in omaggio per un mese

In queste ore l’azienda annuncia una interessante promozioni: 50 GB di spazio in omaggio su Huawei Mobile Cloud per un mese intero per tutti i nuovi utenti. Gli utenti che decideranno di acquistare un nuovo smartphone Huawei potranno trasferire facilmente i contatti, le foto, i video e molte altre informazioni direttamente dal cloud.

“Con l’attivazione del piano di archiviazione in Cloud, tenere al sicuro i propri ricordi e documenti importanti non è mai stato così semplice e conveniente per gli utenti Huawei. – ha dichiaratoPier Giorgio Furcas, Deputy General Manager, Huawei CBG Italia – Nel primo trimestre del 2021 sono già il 20% in più gli utenti che hanno aderito a un pacchetto a pagamento Huawei, confermando la crescente necessità di spazi di archiviazione virtuali pratici e sicuri.”

Cosa fare nel caso in cui 50 GB fossero troppo pochi per salvare tutte le proprie informazioni? In questo caso la compagnia offre la possibilità di effettuare un upgrade del proprio piano Huawei Mobile Cloud con il 50% di sconto per il piano Plus o Premium; il primo prevede 200 GB sul cloud, mentre il secondo 2 TB di spazio.

