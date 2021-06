A Google piace fare ogni cosa a modo proprio, ecco che allora anche Google Telefono, non esattamente la più intrigante tra le app di Big G, può presentare delle particolarità: nelle ultime ore sono emerse tracce di una nuova funzione chat.

La novità è stata scovata da Artem Russakovskii (link in fonte) nell’ultima versione beta dell’applicazione, ma potrebbe essere un semplice collegamento ad un servizio già esistente. Attraverso la funzione chat, infatti, Google Telefono permette all’utente di scrivere un messaggio ad un attività commerciale trovata mediante l’app. Ecco alcuni screenshot della feature in azione.

Di fatto, potrebbe trattarsi di una funzione molto simile a quella presente in Google Maps, grazie alla quale è possibile contattare direttamente aziende e negozi tramite messaggi. Quella funzione è molto comoda, ma non ha niente da spartire con la chat di Google Messaggi. Insomma, dal momento che quest’ultima e Google Telefono sono le app di Big per le chiamate e per i cari vecchi SMS, l’utilizzo della stessa denominazione per due feature (con finalità) diverse potrebbe generare un bel po’ di confusione tra gli utenti.

L’attivazione di questa nuova feature sembra avvenire lato server, in ogni caso potete scaricare la versione più recente di Google Telefono dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Le migliori app per semplificarsi la vita digitale, non potrete farne a meno