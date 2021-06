Come ben sappiamo gli ultimi studi sottolineano un importante incremento della soglia di traffico dati su dispositivi mobile, ed in questo senso la nuova offerta Fastweb NeXXt Mobile Dati sarà certamente in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti.

300 GB di traffico dati anche in 5G

Fastweb NeXXt Mobile Dati, che prende il posto della vecchia offerta Fastweb Mobile Dati, offre a tutti gli utenti un bundle dati di 300 giga anche in 5G a 19,95 euro al mese. Essendo una promozione che comprende solo il traffico dati, le chiamate e gli SMS sono utilizzabili a consumo con le seguenti tariffe:

chiamate a 5 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione al secondo;

SMS a 5 centesimi di euro ciascuno.

Volendo, inoltre, proprio come permetteva la vecchia versione della promozione, è possibile procedere anche all’acquisto del router Wi-Fi ZTE MF927U con connettività 4G a 35 euro una tantum. Gli utenti interessarti alla promozione di Fastweb, disponibile fino al 22 giugno salvo proroghe, che decideranno di attivarla attraverso il portale online linkato in calce alla news, non dovranno sostenere il costo della spedizione della SIM pari a 5 euro né il contributo della SIM pari a 10 euro; i servizi aggiuntivi come l’ascolto della segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e il servizio Ti ho chiamato sono completamente gratuiti.

Infine, ricordiamo che il “5G è incluso gratuitamente e attivato in automatico con l’utilizzo di un dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb“, come sottolinea l’azienda nella pagina web.

Attiva Fastweb NeXXt Mobile Dati

