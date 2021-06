Amazon propone oggi per il Prime Day e per un tempo limitato, fino alle 23:59, Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando al prezzo di 18,99 euro anziché di 29,99 euro, permettendo ai clienti che ne approfitteranno di risparmiare 11 euro sull’acquisto.

Amazon Fire TV Stick Lite in offerta a un super prezzo

La “chiavetta” per lo streaming di Amazon offre ai clienti iscritti ad Amazon Prime l’accesso ai contenuti in streaming più celebri, come quelli presenti su Netflix o Amazon Prime Video, ma offre anche l’accesso a tante altre piattaforme e possibilità. Oltre alle produzioni originali Amazon, Prime Video mette a disposizione dei propri utenti un’ampia selezione di contenuti su licenza, tra i quali film, serie TV, documentari e contenuti per bambini.

Se siete interessati ad approfittare della promozione di Amazon e ad acquistare Amazon Fire TV Stick Lite in offerta al prezzo più basso di sempre di 18,99 euro non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante e procedere con l’acquisto. Ne approfitterete visto il prezzo ribassato?

