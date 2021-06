Nelle scorse ore Pete Lau, CEO di OnePlus, ha ribadito agli utenti preoccupati dalla notizia dell’unione del team di sviluppatori dell’azienda con quello di OPPO che OxygenOS continuerà ad essere l’interfaccia che questo brand utilizzerà sui suoi prossimi smartphone commercializzati a livello internazionale.

Tuttavia la situazione potrebbe non essere così semplice così come ha provato a descriverla Pete Lau, almeno ciò è quanto sembra emergere da un memo interno diffuso tra i dipendenti del produttore cinese e che è stato pubblicato da evleaks su Twitter.

Un memo interno di OnePlus crea qualche preoccupazione tra i fan OxygenOS

In pratica, OnePlus chiede ai propri dipendenti di non rispondere a nessuna domanda su qualsiasi OS o ColorOS che abbia ad oggetto l’annuncio relativo la fusione con il team di sviluppatori di OPPO.

In tale memo i dirigenti di OnePlus precisano che, in caso di domande di questo tipo, la risposta deve essere la seguente:

Al momento non abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda i sistemi operativi. Continuate a seguirci sui nostri canali ufficiali.

La richiesta di fornire risposte vaghe sembra suggerire che OnePlus non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro di OxygenOS ma ciò andrebbe in contrasto con le recenti dichiarazioni del CEO dell’azienda, il quale ha voluto rassicurare gli utenti preoccupati, ribadendo che a livello internazionale non vi saranno novità per quanto riguarda l’interfaccia.

Il memo in questione si sofferma anche su altri aspetti, come quelli relativi all’organizzazione (incluso il ruolo di Pete Lau), cosa cambierà per quanto riguarda i vari prodotti dell’azienda, l’introduzione di nuove tecnologie condivise e l’indipendenza di OnePlus.

