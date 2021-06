Si avvicina sempre di più il rilascio della versione finale del nuovo Android 12, la nuova versione del robottino verde; una delle novità che arriveranno con Android 12 sarà il supporto alle chiavi digitali dell’auto, con lo smartphone sempre più centro nevralgico della nostra giornata. Ma cosa succede se lo perdiamo?

Trova il mio dispositivo bloccherà anche le chiavi dell’auto

Ci viene in soccorso l’applicazione “Trova il mio dispositivo” di Google, già utilizzata in caso di perdita dello smartphone Android per localizzarlo, bloccarlo o resettarlo. All’interno della versione 2.4.042 dell’app, “smontata” dai colleghi di 9to5google, sono state infatti trovate le seguenti righe di codice:

<string name=”lock_screen_message_car_keys_deletion_notice”>Your car keys will be deleted</string>

<string name=”lock_screen_message_car_keys_suspension_notice”>Your car keys will be suspended</string>

Gli avvisi si riferiscono quindi alla possibilità di sospendere o eliminare la chiave digitale dell’auto da Trova il mio dispositivo. Attualmente non è chiaro se si tratterà di una funzionalità slegata dal resto o farà parte del sistema di blocco dell’intero dispositivo.

Ricordiamo che Google sta sfruttando sia la banda ultra larga (UWB) – sui dispositivi più recenti in modo da non dover estrarre il telefono – sia l’NFC, che richiede un tocco fisico sulla portiera, per l’uso della chiave digitale. Funzione che sarà disponibile con Android 12 sui dispositivi Google Pixel e Samsung Galaxy (solo modelli selezionati).