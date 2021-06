In attesa della partenza delle incredibili offerte di Amazon Prime Day per quanto riguarda il settore mobile, se siete alla ricerca del miglior smartphone Samsung attualmente in circolazione non dovete perdere assolutamente l’occasione di acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in offerta.

Minimo storico, Galaxy S21 Ultra sotto i 1000 Euro

Infatti, cliccando il link in calce alla news, avete l’opportunità di acquistarlo a 963 euro invece di 1279 euro senza bisogno di alcun coupon. È un prezzo piuttosto importante, direte giustamente, ma si tratta di una offerta rara (nonché minimo storico su Amazon) che vi garantisce un risparmio superiore a 300 euro per uno smartphone che resterà protagonista della scena mobile per ancora molti anni.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G monta un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X a risoluzione WQHD+ da 3200 x 1440 pixel con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit. Il processore Exynos 2100, finalmente in grado di colmare il gap con la controparte Qualcomm, è accompagnato da 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5000 mAh. Il punto di forza dello smartphone è il comparto fotografico con un sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un sensore da 10 MP con zoom ottimo 3X.

