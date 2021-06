Torniamo a occuparci di Google Messaggi, applicazione della quale nei giorni scorsi il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha rilasciato la versione 8.3.026 beta, introducendo così la possibilità di fissare in altro tre conversazioni.

Ma a quanto pare non è questa la sola novità recente dell’app di messaggistica del colosso statunitense, che ha deciso di dedicare particolare attenzione ad essa negli ultimi mesi.

Google Messaggi introduce una feature smart

E così lo staff di 9to5Google ha scoperto che è possibile effettuare all’interno di una conversazione un pinch-to-zoom per cambiare le dimensioni del carattere, ossia una feature già vista su altre soluzioni della concorrenza.

“Pizzicando” lo schermo con due dita è possibile fare aumentare (o diminuire) le dimensioni del font e dei fumetti (che si adeguano) mentre le faccine, i tasti e la barra in basso per l’inserimento del testo restano statici. Sono consentiti diversi incrementi e gli utenti hanno la possibilità di usare la stessa gesture (ovviamente al contrario) per tornare alla dimensione predefinita.

Non è possibile regolare la dimensione del testo quando la tastiera è aperta e la dimensione del carattere corrente si applica a tutti i thread di conversazione mentre la visualizzazione dell’elenco principale resta invariata.

Si tratta, in sostanza, di una novità che sarà molto apprezzata dagli utenti, soprattutto se si considera che, in passato, coloro che avevano bisogno di un testo più grande in Google Messaggi dovevano accedere alle impostazioni di sistema e regolare il carattere e/o le dimensioni del display, con un conseguente impatto su tutto il device.

Non è chiaro quale versione di Google Messaggi abbia abilitato questo nuovo sistema di regolazione del testo ma la feature è disponibile sulle versioni attuali, inclusa l’ultima 8.3.026 beta.

Potete scaricare Google Messagi per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: