La nuova politica di Google Foto per quanto riguarda la gestione dello storage dei contenuti caricati sulla piattaforma è entrata in vigore lo scorso 1 giugno ma, a quanto pare, non è ancora applicata a tutti gli utenti.

Almeno ciò è quanto sembra emergere dalle segnalazioni di chi in questi giorni è riuscito a caricare diversi GB di contenuti multimediali senza andare a occupare lo spazio di archiviazione del proprio account.

La nuova politica di Google Foto non è ancora valida per tutti

Ed è stato lo stesso team di Google a spiegare il motivo per il quale ciò si sta verificando: pur essendo entrata in vigore martedì 1 giugno, infatti, la nuova politica del colosso di Mountain View non è già effettivamente applicata a tutti.

Il produttore statunitense sta implementando la modifica gradualmente e questo significa che non tutti gli utenti hanno perso immediatamente la possibilità di caricare file multimediali illimitati su Google Foto gratuitamente (per tale motivo, pertanto, diversi utenti sono riusciti a caricare immagini e video senza modifiche per quanto riguarda il contatore di archiviazione).

Il team di Google ha fornito anche un’altra spiegazione: potrebbe anche esserci, infatti, un ritardo nell’elaborazione dei caricamenti recenti, motivo per cui lo spazio di archiviazione da essi occupato non si aggiorna immediatamente. In tal caso, chi ha poco spazio e prova ad eseguire un backup di tanti contenuti, potrebbe trovarsi bloccato a metà (e ciò anche se Google mostra che ha ancora spazio a disposizione).

Ad ogni modo, gli utenti interessati da questo ritardo devono essere consapevoli che tale “trattamento di favore” avrà una breve durata, in quanto prima o poi anche il loro account sarà “colpito” dalla nuova politica.

Potete scaricare l’app di Google Foto dal Google Play Store:

