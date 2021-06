Con l’Amazon Prime Day ormai alle porte, ricordiamo che è in programma il 21 e 22 giugno, cresce l’attesa per scoprire le decine di migliaia di offerte che saranno a disposizione degli utenti italiani, che insieme a quasi venti Paesi in tutto il mondo potranno godere di questo evento particolare, arrivato ormai alla settima edizione.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato brevemente la storia del Prime Day di Amazon, nato in occasione del ventesimo anniversario della compagnia guidata, ancora per poco, da Jeff Bezos che sta per diventarne presidente esecutivo. Vi abbiamo anche spiegato perché conviene aspettare questo evento, soprattutto se dovete effettuare qualche acquisto di una certa importanza dal punto di vista economico.

Di fronte a decine di migliaia di prodotti in promozione sarà indubbiamente facile perdersi qualche offerta, non tanto tra le offerte del giorno, che solitamente durano 24 ore, quanto piuttosto tra le offerte lampo, che sono limitate nel tempo e nel numero di pezzi disponibili. A questo riguardo vi rimandiamo al nostro approfondimento in merito, per non farvi trovare impreparati quando sarà il momento.

Come fare dunque a rimanere aggiornati e a conoscere le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2021? Per quanto riguarda le offerte di prodotti tecnologici potete affidarvi come sempre a TuttoAndroid e TuttoTech, che vi faranno da compagni di viaggio e da guide in questo evento che si preannuncia molto interessante.

Abbiamo tre consigli per aiutarvi a seguire al meglio questo evento, che prenderà il via alla mezzanotte tra il 20 e 21 giugno e si concluderà alle 23:59 di martedì 22 giugno. Scopriamo insieme come fare.

Il canale Telegram Prezzi.Tech

Il primo metodo è dedicato per chi non vuole assolutamente perdersi le migliori offerte lampo, destinate a durare poche ore, o pochi minuti nel caso in cui vengano esaurite le quantità disponibili, per tale motivo serve uno strumento rapido, in grado di segnalarvi tempestivamente la presenza di prezzi particolarmente allettanti.

Ecco perché vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.Tech, dove troverete tutte le offerte lampo più interessanti, quelle con i prezzi migliori o in grado di garantirvi il migliore risparmio. Per ciascuna offerta troverete il link di acquisto, il prezzo e una indicazione sulla durata, per consentirvi di decidere rapidamente se l’offerta fa al caso vostro.

Se non volete perdere nemmeno una offerta potete già iscrivervi utilizzando il link sottostante, visto che troverete già numerose promozioni anticipate. Ogni giorno inoltre pubblichiamo decine di offerte, con codici sconto anche esclusivi, per aiutarvi a risparmiare nei vostri acquisti in campo tecnologico.

Iscriviti a Prezzi.Tech su Telegram

Le nostre pagine per categoria

Per aiutarvi a trovare tutte le offerte legate alla tecnologia abbiamo preparato diciotto pagine, ciascuna relativa a una categoria di prodotti. In questo modo sarà più semplice cercare il prodotto di vostro interesse, che si tratti di una smart TV o di un notebook, di uno smartphone o di un prodotto per la casa intelligente.

Non mancano le pagine dedicate al mondo del gaming, console e videogiochi inclusi, mobilità elettrica, componenti per computer e dispositivi indossabili. Ogni categoria è suddivisa in sotto categorie, per trovare, ad esempio, le cuffie true wireless o quelle over-ear, ultrabook o notebook 2-in-1, smartwatch o smartband, speaker e luci intelligenti.

Le pagine, che vedete qui sotto, sono già attive quindi potete aggiungere quelle di vostro interesse al Preferiti, così da poterle controllare sia durante l’evento sia nel corso dei prossimi giorni, quando inizieranno ad arrivare le prime offerte speciali.

Offerte per categoria

La nostra live del 21 giugno

Il Prime Day 2021 di Amazon inizia alla mezzanotte tra il 20 e il 21 giugno, e nonostante l’orario ci saranno immediatamente numerose offerte. Per conoscerle subito, ed evitare di vagare tra le migliaia di prodotti in promozione, col rischio di non scoprire quelle che state cercando, abbiamo in programma una live, che partirà proprio dalla mezzanotte, così da aiutarvi a districarvi tra le offerte fin dai primi minuti.

Ovviamente su TuttoAndroid e TuttoTech pubblicheremo i primi articoli con le migliori offerte del giorno, ma durante la live potrete interagire con noi per scoprire la presenza di prodotti particolari in promozione, che potrebbero non essere inclusi nei nostri numerosi articoli.

Come sempre ci troverete sui nostri canali YouTube e su Twitch, dove fra live e video speciali dedicati all’evento avrete modo di scoprire la selezione delle migliori offerte e dove vi aiuteremo a trovare le migliori. Qui sotto trovate tutti i link necessari, da aggiungere ovviamente ai preferiti per averli sempre a disposizione e seguirci sia in attesa del Prime Day sia in seguito.

Se volete scoprire le tipologie di offerte che incontrerete nelle 48 ore dell’Amazon Prime Day vi consigliamo di leggervi questo articolo, nell’attesa leggetevi anche qualche dato statistico relativo alle precedenti edizioni dell’evento, senza dimenticare quello che vi spiega perché conviene aspettare il Prime Day.