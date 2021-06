Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.13.6.

Le novità della versione 2.21.13.6 di WhatsApp Beta per Android

Allo stato attuale, quando si effettua il backup della cronologia delle chat, WhatsApp include tutti gli aggiornamenti di stato e, pertanto, è possibile ritrovarli se si va a installare nuovamente l’app ma nei progetti del team di sviluppatori vi è un’importante modifica al riguardo: pare, infatti, che sia stato deciso di evitare di eseguire il backup degli aggiornamenti di stato, in modo da risparmiare spazio.

Questa modifica potrebbe essere importante non tanto per il caso di salvataggio dei backup su Google Drive quanto per quello in cui si decidesse di conservare i dati nella memoria del telefono (gli stati contenenti dei video, infatti, spesso finiscono per essere piuttosto “pesanti”).

Del resto, WhatsApp esclude già gli aggiornamenti di stato sulla versione per iOS per risparmiare spazio su iCloud e, pertanto, non c’è da stupirsi se farà lo stesso con le prossime release per Android.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.13.6 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google, avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima tale versione può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

