Samsung dà il via alla promozione “L’esperienza Galaxy continua” che, dal 18 giugno al 4 luglio 2021, permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi o Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi a fronte dell’acquisto di un modello di Samsung Galaxy Book.

Tablet in omaggio con Samsung Galaxy Book

Entrando nel dettaglio, acquistando uno dei prodotti elencati qui in basso e registrandoli sul sito linkato in calce alla news entro e non oltre le ore 23:59:59 del 25 luglio 2021, si potrà ricevere in omaggio uno dei due tablet sopracitati. Ecco la lista dei Samsung Galaxy Book interessati dalla promozione:

Galaxy Book 15″ ( codice modello NP750XDA) ;

Galaxy Book Go LTE (codice modello NP345XLA )

Galaxy Book Pro 13″ ( codice modello NP930XDB) ;

Galaxy Book Pro 13″ LTE (codice modello NP935XDB );

Galaxy Book Pro 360 13″ ( codice modello NP930QDB) ;

Galaxy Book Pro 360 15″ ( codice modello NP950QDB) ;

Galaxy Book Pro 15″ (codice modello NP950XDB).

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy Book 15″ o Samsung Galaxy Book Go LTE avranno diritto a ricevere un Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi (SM–T500NZAAEUE) del valore di 239 euro; gli utenti che invece acquisteranno Samsung Galaxy Book Pro 13″, Samsung Galaxy Book Pro 360 13″, Samsung Galaxy Book Pro 360 15″, Samsung Galaxy Book Pro 13″ LTE oppure Samsung Galaxy Book Pro 15″, avranno diritto a ricevere un Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (SM-P610NZAAITV) del valore di 399 euro.

La lista completa di tutti i negozi abilitati all’offerta la potete trovare a pagina 6 del regolamento.

Infine, dal 18 al 21 giugno, utilizzando il codice “SAMSUNGFLASH“, è possibile ottenere uno sconto del 10% sullo store Samsung.

